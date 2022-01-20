Чесноков — о победе Медведева: последний раз против Дани так болели в финале c Джоковичем

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга Australian Open, в котором его соперником был Ник Кирьос. Медведев победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

«Матч с Кирьосом был очень непростым для Медведева. Дане на этом этапе нужны такие встречи, чтобы нервы играли. Психологическое преимущество было на стороне Ника. Он играл дома, перед своей публикой. В последний раз Медведев сталкивался с таким болением против себя в финале с Джоковичем (на Australian Open 2021 года. — Прим. «Чемпионата»).

Это была хорошая игра. Правда, у Дани часто не получались удары в последний момент, ошибался больше, чем обычно. Такое бывает, когда играешь против оппонента, который не держит ритм. Хотя Кирьос 115-й в рейтинге, он может сыграть как игрок топ-20», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.