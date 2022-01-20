Чесноков — о победе Медведева: последний раз против Дани так болели в финале c Джоковичем

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга Australian Open, в котором его соперником был Ник Кирьос. Медведев победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.
«Матч с Кирьосом был очень непростым для Медведева. Дане на этом этапе нужны такие встречи, чтобы нервы играли. Психологическое преимущество было на стороне Ника. Он играл дома, перед своей публикой. В последний раз Медведев сталкивался с таким болением против себя в финале с Джоковичем (на Australian Open 2021 года. — Прим. «Чемпионата»).
Это была хорошая игра. Правда, у Дани часто не получались удары в последний момент, ошибался больше, чем обычно. Такое бывает, когда играешь против оппонента, который не держит ритм. Хотя Кирьос 115-й в рейтинге, он может сыграть как игрок топ-20», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 20 января 2022
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:36
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:17
-
12:49
-
12:36
-
12:13
-
11:48
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:23
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:53
-
10:34
-
10:32
-
10:24
-
10:04
-
10:00