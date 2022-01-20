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Собкин: Кирьос очень опасный игрок, но Медведев выиграл по делу

Собкин: Кирьос очень опасный игрок, но Медведев выиграл по делу
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Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга Australian Open с австралийцем Ником Кирьосом. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Медведева

«Я ожидал сложной игры для Медведева. Но Даня выиграл по делу — он, безусловно, превосходит Кирьоса в классе. Такие игроки, как Ник, очень опасны, потому что в отдельно взятом матче, они могут показать очень хороший теннис.

Кирьос сдал после того, как проиграл свою подачу при 3:2 в последнем сете. Он в плохом физическом состоянии, потому что переболел коронавирусом, при этом, он никогда особо не заботился о здоровье», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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