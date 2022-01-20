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Собкин: публика мешала и Кирьосу, и Медведеву. Многие приходят в нетрезвом состоянии

Собкин: публика мешала и Кирьосу, и Медведеву. Многие приходят в нетрезвом состоянии
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Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о поведении болельщиков во время матча второго круга Australian Open, в котором встречались россиянин Даниил Медведев и австралиец Ник Кирьос. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Медведева.

Во время матча болельщики регулярно издавали звук «Siii», пародируя форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. С помощью этого возгласа португалец празднует голы.

После матча Медведев посетовал на поведение болельщиков. Ранее недовольство действиями фанатов выражали Кирьос и шотландец Энди Маррей.

«Публика чрезмерно мешала и Кирьосу, и Дане. Многие приходят на теннис в нетрезвом состоянии. Ник сам подначивает зрителей — это обратная сторона медали», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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