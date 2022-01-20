Бывшая российская теннисистка Красноруцкая объяснила, почему завершила карьеру в 21 год

Бывшая российская теннисистка Лина Красноруцкая, которая завершила карьеру в 21 год, рассказала, как раздумывала о возвращении в спорт. Она объяснила, почему так и не стала возобновлять карьеру, а также рассказала о причинах ухода из спорта.

«У меня была такая мысль в 24 года: «А не попробовать ли мне вернуться обратно?». Но как-то очень быстро эта мысль вылетела из моей головы. Я по натуре очень любопытная, мне постоянно нужно, чтобы в жизни что-то происходило, нужно постоянно получать новую информацию. Этот спорт требует полного сосредоточения на одном — тренировки и турниры. На другие вещи времени и сил почти не остаётся. В 24 года мысль вернуться появилась, но довольно скоро я её отмела — жизнь так закрутилась, что мне не захотелось вновь окунаться в пучину тенниса.



Не готова ли была поиграть пару? Нет. Я максималист — мне либо лучшее, либо вообще ничего не надо. Играть только пару — это скорее к людям, у которых характер более лояльный. Они допускают у себя в голове мысль о том, что если не выходит с одиночкой — поиграю пару, если не получается быть в топ-20, ну попробую продержаться в топ-100, тоже нормально. Мне это совершенно не близко. Я и от себя, и от других хочу всегда лучшего. Я и в теннис играть закончила отчасти по этой причине — когда вылетела из топ-100, мне стало просто не интересно», — приводит слова Красноруцкой «РБ Спорт».