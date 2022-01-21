Тренер Джоковича: Новак ещё не сказал своего последнего слова в теннисе

Тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Мариан Вайда убеждён, что депортация теннисиста из Австралии повлияет на его психику, но он всё равно перенесёт все трудности.



«Понятно, что это ударило по его психике, он будет долго переживать и выкинуть из головы это будет сложно. Однако я очень хорошо знаю своего клиента. Новак сильный, стойкий и ещё не сказал своего последнего слова в теннисе!» — заявил Вайда в интервью словацкому изданию sport.sk.



Узнав, что Джоковича депортируют из Австралии, Мариан Вайда испытал шок: «Моя первая реакция? Шок, страдание, сильные эмоции. Я даже не знаю, как бы я мысленно справился с этим, если бы оказался там. Однако даже у себя дома в Братиславе я плохо спал и не верил, что такое может случиться. Все знали, что он ехал в Австралию только с одной целью — он хотел сыграть в первом турнире «Большого шлема» в году, чтобы защитить трофей».