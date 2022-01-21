Виктория Азаренко прокомментировала разгромную победу над Свитолиной на Australian Open
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, прокомментировала свою победу. В матче третьего круга Азаренко обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:0, 6:2.
«У меня есть чувство, что я сыграла очень хорошо с тактической точки зрения и не позволила ей войти в игру. Я хотела оказать на неё как можно больше давления, не позволить ей войти в матч. Я понимала: если дать ей свободу, она вернётся», — приводит слова Азаренко пресс-служба Australian Open.
За выход в четвертьфинал Азаренко поспорит с Барборой Крейчиковой (Чехия). Действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче прошлого года победила Дженнифер Брэйди.
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