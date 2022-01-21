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Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс пробились в 1/8 финала Australian Open

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс пробились в 1/8 финала Australian Open
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под третьим номером, вышли в 1/8 финала. Во втором круге они обыграли представительниц Франции Каролин Гарсию и Кристину Младенович со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Вероника и Элисе 5 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 8 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кудерметова и Мертенс поспорят с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань (14). Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
21 января 2022, пятница. 08:50 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 2
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Гарсия К. Младенович
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