Шаповалов — о длинных матчах на AO: я уже очень близко познакомился с ванной и льдом

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал выход в четвёртый круг Australian Open. Ранее он в матче третьего круга обыграл американца Райлли Опелку со счётом 7:6, 4:6, 6:3, 6:4.



«Матч получился сложным, с ним всегда непросто. Нужно использовать все шансы, я рад, что получилось это сделать.



Знал, что у соперника будет много эйсов, но старался доставать мячи. Я довольно рано поймал ритм на его подаче. Получалось принимать в корт.



Тяжёлые и длинные матчи на старте? Я уже очень близко познакомился с ванной и льдом, мы уже стали хорошими друзьями. Но всё в порядке, я ещё молодой», — сказал Шаповалов после матча.



В первых трёх матчах на турнире «Большого шлема» Шаповалов провёл на корте более 11 часов.

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