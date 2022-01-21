Алькарас отыгрался с 0-2 по сетам, но проиграл Берреттини в третьем круге Australian Open
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Испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение в матче третьего круга Australian Open, в котором его соперником был итальянец Маттео Берреттини. В первых двух сетах победу одержал Берреттини, следующие две партии выиграл Алькарас. В пятом сете сильнее оказался итальянец. Итоговый счёт матча — 6:2, 7:6 (7:3), 4:6, 2:6, 7:6 (10:5) в пользу Берреттини. Продолжительность противостояния составила 4 часа 13 минут.
Берреттини 10 раз подал навылет и допустил 2 двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из восьми (процент реализации составил 38%). На счету Алькараса 12 эйсов и девять двойных ошибок. Он реализовал 4 брейк-пойнта из 13 (процент реализации — 31%).
Australian Open завершится 30 января.
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