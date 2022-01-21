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Australian Open — 2022, 21 января, турнирная сетка и результаты всех матчей

Турнирная сетка и результаты всех матчей 5-го игрового дня на Australian Open — 2022
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Сегодня, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии прошёл пятый игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты матчей третьего круга в мужском и женском одиночном разрядах.

Australian Open. Мужчины. Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Карен Хачанов (Россия, 28) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
Адриан Маннарино (Франция) — Аслан Карацев (Россия, 18) — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4.

Результаты всех матчей Australian Open (мужчины)

Женщины. Третий круг
Мария Саккари (Греция, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 28) — 6:4, 6:1.

Результаты всех матчей Australian Open (женщины)

Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

В 2021 году титул у женщин завоевала японка Наоми Осака. В финале она победила американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:2.

Турнирная сетка Australian Open (мужчины)
Турнирная сетка Australian Open (женщины)
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