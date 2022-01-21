Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко — о поражении Хачанова: сегодня Надаль показал, что готов бороться за титул

Селиваненко — о поражении Хачанова: сегодня Надаль показал, что готов бороться за титул
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля над Кареном Хачановым в третьем круге Australian Open.

«Сегодня Надаль победил абсолютно по делу: у него есть и силы, и опыт, уже неплохая форма. Хачанов сыграл достойно. Третий сет показал, что Карен может играть и бороться на таком уровне. Нужно всегда играть так, как он играл в третьем сете.

Несмотря на поражение, это был достойный матч для Хачанова. Надаль есть Надаль — от этого никуда не деться. Сейчас Рафа набирает форму. Игра в любом случае доставила удовольствие любителям тенниса. Надаль показал свою силу, показал, что готов бороться за титул», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Хачанов пощекотал нервы Надалю. Россиянин взял в Мельбурне у Короля грунта один сет Хачанов пощекотал нервы Надалю. Россиянин взял в Мельбурне у Короля грунта один сет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022