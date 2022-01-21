Селиваненко — о поражении Хачанова: сегодня Надаль показал, что готов бороться за титул
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля над Кареном Хачановым в третьем круге Australian Open.
«Сегодня Надаль победил абсолютно по делу: у него есть и силы, и опыт, уже неплохая форма. Хачанов сыграл достойно. Третий сет показал, что Карен может играть и бороться на таком уровне. Нужно всегда играть так, как он играл в третьем сете.
Несмотря на поражение, это был достойный матч для Хачанова. Надаль есть Надаль — от этого никуда не деться. Сейчас Рафа набирает форму. Игра в любом случае доставила удовольствие любителям тенниса. Надаль показал свою силу, показал, что готов бороться за титул», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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