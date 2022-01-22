На Australian Open зрителям запретили носить футболки в поддержку Пэн Шуай

Служба безопасности Открытого чемпионата Австралии вызвала полицию из-за футболок с изображением скандальной теннисистки Пэн Шуай, сообщается правозащитник Брю Павлоу.
На футболках активистов-правозащитников помимо изображения спортсменки написано: «Свободу Пэн Шуай». Также полиция изъяла баннер в поддержку Шуай.
Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.
Позже теннисистка заявила, что её неправильно поняли, когда она рассказала о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли.
- 22 января 2022
-
02:37
- 21 января 2022
-
22:20
-
21:52
-
21:21
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:18
-
18:34
-
18:33
-
17:29
-
17:16
-
16:59
-
16:48
-
16:38
-
16:37
-
16:29
-
16:16
-
15:55
-
15:22
-
15:10
-
14:59
-
13:35
-
13:27
-
13:02
-
11:51
-
11:29
-
11:26
-
10:54
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:25
-
10:09
-
09:54