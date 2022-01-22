На Australian Open зрителям запретили носить футболки в поддержку Пэн Шуай

Служба безопасности Открытого чемпионата Австралии вызвала полицию из-за футболок с изображением скандальной теннисистки Пэн Шуай, сообщается правозащитник Брю Павлоу.

На футболках активистов-правозащитников помимо изображения спортсменки написано: «Свободу Пэн Шуай». Также полиция изъяла баннер в поддержку Шуай.

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.

Позже теннисистка заявила, что её неправильно поняли, когда она рассказала о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли.