Надаль прокомментировал победу над Хачановым на Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
«Это особенная неделя для меня. Каждый раз, когда я могу играть здесь, это нечто особенное. Сегодня вечером я играл против отличного игрока и хорошего друга в Туре. Это был мой лучший матч с тех пор, как я вернулся, без сомнения. За последний год я пережил очень трудные времена. Но такие ночи, как сегодня, значат всё. Я продолжаю бороться каждый день. Я приложил много усилий, чтобы вернуться туда, где я нахожусь сегодня, так что я счастлив», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с французом Адрианом Маннарино, который ранее обыграл россиянина Аслана Карацева.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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