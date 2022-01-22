Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль прокомментировал победу над Хачановым на Australian Open

Надаль прокомментировал победу над Хачановым на Australian Open
Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Это особенная неделя для меня. Каждый раз, когда я могу играть здесь, это нечто особенное. Сегодня вечером я играл против отличного игрока и хорошего друга в Туре. Это был мой лучший матч с тех пор, как я вернулся, без сомнения. За последний год я пережил очень трудные времена. Но такие ночи, как сегодня, значат всё. Я продолжаю бороться каждый день. Я приложил много усилий, чтобы вернуться туда, где я нахожусь сегодня, так что я счастлив», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с французом Адрианом Маннарино, который ранее обыграл россиянина Аслана Карацева.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Хачанов пощекотал нервы Надалю. Россиянин взял в Мельбурне у Короля грунта один сет Хачанов пощекотал нервы Надалю. Россиянин взял в Мельбурне у Короля грунта один сет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022