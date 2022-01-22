Анисимова назвала причину, по которой ей трудно играть последние годы

Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о причине, по которой ей нелегко играть последние годы.
«Смерть отца точно стала причиной, по которой мне было сложно играть последние пару лет. Спустя пару месяцев после того, как это случилось, я пыталась вернуться на корт, пыталась всё игнорировать и говорила всем, что всё нормально. Но это было не так, и я не дала себе достаточного количества времени на то, чтобы вернуть себя в тонус.
В этом году я начинаю всё лучше осмыслять. Мне кажется, с тех пор я сильно повзрослела. Тогда я ничего не понимала и просто была потеряна.
Не скажу, что я хотела бы пережить этот сложный период или что я за него благодарна, ведь это было очень тяжело. Но всё это привело меня туда, где я сейчас нахожусь, и сделало меня сильнее», – цитирует Анисимову New York Times.
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