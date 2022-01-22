Выбывший с Australian Open Энди Маррей пришёл на матч Эванса с Оже-Альяссимом

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей, завершивший выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2022 во втором круге, присутствует на матче соотечественника.
Маррей наблюдает за поединком британца Даниэля Эванса и канадца Феликса Оже-Альяссима за выход в четвёртый раунд Australian Open – 2022. В данный момент счёт встречи 5:4 в первом сете в пользу канадца. Победитель матча сразится либо с россиянином Андреем Рублёвым, либо с хорватом Марином Чиличем.
Напомним, в матче второго круга AO 34-летний Маррей уступил японцу Таро Дэниэлу со счётом 4:6, 4:6, 4:6. Отметим, что Маррей является пятикратным финалистом Открытого чемпионата Австралии.
Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой.
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