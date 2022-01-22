Турнирная сетка и результаты всех матчей 6-го игрового дня на Australian Open — 2022

Сегодня, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии прошёл шестой игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты матчей третьего круга в мужском и женском одиночном разрядах.
Australian Open. Мужчины. Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 6:4, 6:4, 6:2.
Марин Чилич (Хорватия, 27) — Андрей Рублёв (Россия, 5) — 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.
Женщины. Третий круг
Ига Свёнтек (Польша, 7) — Дарья Касаткина (Россия, 25) — 6:2, 6:3.
Сорана Кырстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — 6:3, 2:6, 6:2.
Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
В 2021 году титул у женщин завоевала японка Наоми Осака. В финале она победила американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:2.
- 22 января 2022
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