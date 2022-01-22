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Павлюченкова проиграла румынке Кырсте и завершила своё выступление на Australian Open

Павлюченкова проиграла румынке Кырсте и завершила своё выступление на Australian Open
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11-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В матче третьего круга Павлюченкова в двух сетах проиграла 38-й ракетке мира, представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 3:6, 6:2, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

Павлюченкова 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кырсти — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 использованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем раунде Сорана Кырстя сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек, которая ранее сегодня, 22 января, уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину.

Отметим, что Павлюченкова была последней оставшейся на турнире представительницей России.

Australian Open (ж). 3-й круг
22 января 2022, суббота. 13:50 МСК
Сорана Кырстя
38
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 2
         
Анастасия Павлюченкова
11
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака, которая покинула текущий розыгрыш в третьем раунде, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:10).

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