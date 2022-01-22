Павлюченкова проиграла румынке Кырсте и завершила своё выступление на Australian Open

11-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В матче третьего круга Павлюченкова в двух сетах проиграла 38-й ракетке мира, представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 3:6, 6:2, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.
Павлюченкова 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кырсти — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 использованных брейк-пойнтов из 9.
В следующем раунде Сорана Кырстя сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек, которая ранее сегодня, 22 января, уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину.
Отметим, что Павлюченкова была последней оставшейся на турнире представительницей России.
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Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака, которая покинула текущий розыгрыш в третьем раунде, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:10).
- 22 января 2022
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