Павлюченкова проиграла румынке Кырсте и завершила своё выступление на Australian Open

11-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В матче третьего круга Павлюченкова в двух сетах проиграла 38-й ракетке мира, представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 3:6, 6:2, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

Павлюченкова 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кырсти — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 использованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем раунде Сорана Кырстя сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек, которая ранее сегодня, 22 января, уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину.

Отметим, что Павлюченкова была последней оставшейся на турнире представительницей России.

Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака, которая покинула текущий розыгрыш в третьем раунде, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:10).