Даниил Медведев: прозвучит странно, но Ботик сегодня играл даже лучше, чем на US Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. В матче третьего круга Медведев уверенно обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2.
«На самом деле, прозвучит странно, но, как по мне, Ботик даже играл лучше, чем на US Open. Единственное – немного хуже подавал, за счёт этого на приёме я мог часто цепляться за многие геймы. За счёт этого давить на него, из-за чего в его игре проскакивали ошибки. Я же очень хорошо подавал, даже когда у него были брейк-пойнты, удалось их все отыграть.
Поэтому, честно, в матче было много маленьких моментов, которые могли повернуться в обе стороны, но все они повернулись ко мне передом, если так можно сказать. Поэтому так всё сложилось и такой в итоге счёт», — сказал Медведев на YouTube-канале Eurosport.
- 22 января 2022
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