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Пеннетта: если Джокович не вакцинируется, его жизнь превратится в ад

Пеннетта: если Джокович не вакцинируется, его жизнь превратится в ад
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Флавия Пеннетта высказалась о ситуации, в которой оказался сербский теннисист Новак Джокович. Он не смог выступить на Australian Open, так как его визу аннулировали власти Австралии.

Джокович пытался заехать в Австралию, не вакцинировавшись. Он предоставил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но власти Австралии посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для отказа от вакцинации.

Джокович известен скептическим отношением к вакцинации. По мнению Пеннетты, Новаку необходимо менять свои взгляды, иначе ему будет тяжело выступать на турнирах.

«Я не думаю, что Джокович вакцинируется. Если он не изменит своё решение, его жизнь превратится в ад», — приводит слова Пеннетты Corriere della Sera.

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