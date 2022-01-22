Пеннетта: если Джокович не вакцинируется, его жизнь превратится в ад

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Флавия Пеннетта высказалась о ситуации, в которой оказался сербский теннисист Новак Джокович. Он не смог выступить на Australian Open, так как его визу аннулировали власти Австралии.
Джокович пытался заехать в Австралию, не вакцинировавшись. Он предоставил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но власти Австралии посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для отказа от вакцинации.
Джокович известен скептическим отношением к вакцинации. По мнению Пеннетты, Новаку необходимо менять свои взгляды, иначе ему будет тяжело выступать на турнирах.
«Я не думаю, что Джокович вакцинируется. Если он не изменит своё решение, его жизнь превратится в ад», — приводит слова Пеннетты Corriere della Sera.
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