Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс пробились в 1/4 финала Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под третьим номером, вышли в 1/4 финала. В третьем круге они обыграли представительниц Китая Сюй Ифань и Ян Чжаосюань со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.



Вероника и Элисе 10 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц два эйса, три двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кудерметова и Мертенс поспорят с победительницами матча Жаклин Кристиан (Румыния)/Андреа Петкович (Германия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Сара Соррибес-Тормо (Испания).



Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.