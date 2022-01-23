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Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс пробились в 1/4 финала Australian Open

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс пробились в 1/4 финала Australian Open
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под третьим номером, вышли в 1/4 финала. В третьем круге они обыграли представительниц Китая Сюй Ифань и Ян Чжаосюань со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Вероника и Элисе 10 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц два эйса, три двойные ошибки и 2 брейка.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
23 января 2022, воскресенье. 03:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		4  
         
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Ян Чжаосюань
Китай
Ян Чжаосюань
С. Ифань Я. Чжаосюань

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кудерметова и Мертенс поспорят с победительницами матча Жаклин Кристиан (Румыния)/Андреа Петкович (Германия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.

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