Глава Tennis Australia ответил, собирается ли Джокович подавать на организацию в суд

Президент австралийской федерации тенниса Крейг Тайли ответил, собирается ли первая ракетка мира серб Новак Джокович подавать в суд на Tennis Australia из-за произошедшего ранее скандала.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу из-за того, что он прибыл в страну невакцинированным без исключительных обстоятельств, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу, и он был депортирован. Судья обязал Новака оплатить судебные издержки, однако, согласно последней информации, эту обязанность взяла на себя Федерация тенниса Австралии.

«Нет. Я веду к тому, что, конечно, у нас будет много отчётов о разных вещах, но сейчас мы находимся в том положении, когда всё сосредоточено на проведении мероприятия, и мы будем продолжать проводить отличное теннисное событие», — приводит слова Тайли The Guardian.

Джокович планировал выступить на Открытом чемпионате Австралии, 9-кратным победителем которого является.