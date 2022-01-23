Зверев ещё не обыгрывал игроков из топ-10 на ТБШ, над теннисистами топ-20 только 4 победы

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев ни разу за карьеру не побеждал игрока из топ-10 рейтинга на турнирах «Большого шлема».

С теннисистами из первой десятки счёт Зверева – 0-11. С игроками топ-20, к которым относится и Денис Шаповалов (14-й), который обыграл представителя Германии сегодня, счёт на «Больших шлемах» стал 4-15.

Отметим, что после депортации первой ракетки мира Новака Джоковича Зверев наряду с россиянином Даниилом Медведевым считался одним из фаворитов Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, ранее сегодня, 23 января, канадский теннисист Денис Шаповалов, сеяный на Открытом чемпионате Австралии под 14-м номером, пробился в 1/4 финала турнира «Большого шлема». В 1/8 финала он обыграл третью ракетку мира, немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.