Александр Зверев: в том, что произошло, виню только себя

Третья ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал неожиданное поражение от канадца Дениса Шаповалова в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 22-летнего канадца.

«В том, что произошло, я виню только себя. Это не вина тренера, не вина моей команды. Это только я. В конце концов, как третья ракетка мира я должен взять ответственность на себя за то, что я делаю и чего не делаю.

Произошедшему нет оправданий. Я должен был играть лучше. Я приехал сюда с целью – выиграть турнир и, может быть, стать первой ракеткой мира. Но с такой игрой я этого не заслужил. Это очевидно», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.