Первая ракетка мира Барти вышла в 1/4 Australian Open, в двух сетах обыграв Анисимову
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Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В матче 1/8 финала Барти (1) в двух сетах обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Барти 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Анисимовой — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
За право выйти в полуфинал домашнего турнира «Большого шлема» Барти сразится с американкой Джессикой Пегулой (21).
Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака, которая покинула текущий розыгрыш в третьем раунде, неожиданно проиграв именно Анисимовой со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:10).
Australian Open (ж). 4-й круг
23 января 2022, воскресенье. 11:15 МСК
1
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
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Аманда Анисимова
А. Анисимова
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