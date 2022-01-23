Первая ракетка мира Барти вышла в 1/4 Australian Open, в двух сетах обыграв Анисимову

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В матче 1/8 финала Барти (1) в двух сетах обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Барти 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Анисимовой — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За право выйти в полуфинал домашнего турнира «Большого шлема» Барти сразится с американкой Джессикой Пегулой (21).

Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака, которая покинула текущий розыгрыш в третьем раунде, неожиданно проиграв именно Анисимовой со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:10).