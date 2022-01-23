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Первая ракетка мира Барти вышла в 1/4 Australian Open, в двух сетах обыграв Анисимову

Первая ракетка мира Барти вышла в 1/4 Australian Open, в двух сетах обыграв Анисимову
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Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В матче 1/8 финала Барти (1) в двух сетах обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Барти 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Анисимовой — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За право выйти в полуфинал домашнего турнира «Большого шлема» Барти сразится с американкой Джессикой Пегулой (21).

Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака, которая покинула текущий розыгрыш в третьем раунде, неожиданно проиграв именно Анисимовой со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:10).

Australian Open (ж). 4-й круг
23 января 2022, воскресенье. 11:15 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Аманда Анисимова
60
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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