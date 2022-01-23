Собкин: Зверев был сам не свой в матче с Шаповаловым и позволил сопернику играть хорошо

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу канадца Дениса Шаповалова над немцем Александром Зверевым в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 22-летнего канадца.

«Шаповалов играл очень хорошо, разумно, солидно. Что касается Зверева, мне показалось, он был сам не свой. По выражению лица Александра, по тому, как он двигался, сложилось ощущение, что Зверев был не в своей тарелке. С чем это связано, естественно, находясь в Москве, объяснить не могу.

Шаповалов играл очень хорошо, но Зверев позволил ему играть хорошо. Что касается четвертьфинала между Шаповаловым и Надалем, матч может быть интересным. Двое левшей. Шаповалов, когда только начинал, обыгрывал Надаля в Монреале», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.