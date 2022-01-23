Берреттини установил особое достижение последних ТБШ после победы над Карреньо-Бустой

7-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини стал рекордсменом последних четырёх турниров «Большого шлема».
Маттео является единственным теннисистом среди мужчин и женщин в мире, который достиг четвертьфинала или более поздних стадий на последних 4 проведённых турнирах «Большого шлема» начиная с 2021 года.
Также победа Маттео Берреттини над испанцем Пабло Карреньо-Бустой позволила ему выйти в четвертьфинал соревнований. Таким образом, итальянец дошёл до стадии 1/4 финала на четырёх разных турнирах «Большого шлема»: Открытом чемпионате Австралии (1/4 финала, 2022), «Ролан Гаррос» (1/4 финала, 2021), Уимблдоне (финал, 2021) и Открытом чемпионате США (1/2 финала, 2019).
Напомним, ранее сегодня, 23 января, в матче 1/8 финала Берреттини (7) обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (19) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.
- 23 января 2022
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