Берреттини установил особое достижение последних ТБШ после победы над Карреньо-Бустой

7-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини стал рекордсменом последних четырёх турниров «Большого шлема».

Маттео является единственным теннисистом среди мужчин и женщин в мире, который достиг четвертьфинала или более поздних стадий на последних 4 проведённых турнирах «Большого шлема» начиная с 2021 года.

Также победа Маттео Берреттини над испанцем Пабло Карреньо-Бустой позволила ему выйти в четвертьфинал соревнований. Таким образом, итальянец дошёл до стадии 1/4 финала на четырёх разных турнирах «Большого шлема»: Открытом чемпионате Австралии (1/4 финала, 2022), «Ролан Гаррос» (1/4 финала, 2021), Уимблдоне (финал, 2021) и Открытом чемпионате США (1/2 финала, 2019).

Напомним, ранее сегодня, 23 января, в матче 1/8 финала Берреттини (7) обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (19) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.