Костюк и Ястремская проиграли в третьем круге Australian Open в парном разряде

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская в третьем круге Australian Open в парном разряде встречались с Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Сэндерс (Австралия). Матч проходил в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена». Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась победой Доулхайд и Сэндерс со счётом 6:4, 6:4.

В следующем круге турнира американка и представительница Австралии сыграют с победительницами пары Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) – Даниэль Коллинз (США) / Дезире Кравчик (США).

Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.