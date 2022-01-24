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Костюк и Ястремская проиграли в третьем круге Australian Open в парном разряде

Костюк и Ястремская проиграли в третьем круге Australian Open в парном разряде
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Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская в третьем круге Australian Open в парном разряде встречались с Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Сэндерс (Австралия). Матч проходил в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена». Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась победой Доулхайд и Сэндерс со счётом 6:4, 6:4.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
24 января 2022, понедельник. 03:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Сторм Сэндерс
Австралия
Сторм Сэндерс
К. Доулхайд С. Сэндерс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
М. Костюк Д. Ястремская

В следующем круге турнира американка и представительница Австралии сыграют с победительницами пары Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) – Даниэль Коллинз (США) / Дезире Кравчик (США).

Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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