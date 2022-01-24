Костюк и Ястремская проиграли в третьем круге Australian Open в парном разряде
Поделиться
Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская в третьем круге Australian Open в парном разряде встречались с Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Сэндерс (Австралия). Матч проходил в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена». Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась победой Доулхайд и Сэндерс со счётом 6:4, 6:4.
Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
24 января 2022, понедельник. 03:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
Сторм Сэндерс
К. Доулхайд С. Сэндерс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Марта Костюк
Даяна Ястремская
М. Костюк Д. Ястремская
В следующем круге турнира американка и представительница Австралии сыграют с победительницами пары Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) – Даниэль Коллинз (США) / Дезире Кравчик (США).
Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Комментарии
- 24 января 2022
-
07:18
-
06:25
-
06:22
-
02:00
- 23 января 2022
-
23:56
-
23:20
-
22:44
-
22:18
-
21:46
-
17:23
-
16:51
-
15:17
-
14:11
-
14:08
-
13:32
-
13:14
-
13:10
-
12:40
-
12:29
-
12:23
-
12:13
-
12:06
-
11:58
-
11:57
-
11:42
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
10:58
-
10:52
-
10:50
-
10:23
-
10:19
-
10:07
-
09:55
Партнерский контент