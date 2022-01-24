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Звонарёва и Кужмова уступили в третьем круге Australian Open в парном разряде

Звонарёва и Кужмова уступили в третьем круге Australian Open в парном разряде
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Россиянка Вера Звонарёва и словацкая теннисистка Виктория Кужмова в матче третьего круга Australian Open в парном разряде играли с японскими спортсменками Суко Аоямой и Эной Шибахарой. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Шоукорт 3». Матч продолжался 2 часа 8 минут и завершился победой представительниц Японии со счётом 1:6, 7:5, 6:3.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
24 января 2022, понедельник. 05:00 МСК
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Кужмова В. Звонарёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
1 		7 6
         
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Шибахара
Япония
Эна Шибахара
С. Аояма Э. Шибахара

В следующем круге турнира Аояма и Шибахара сыграют с парой Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США), которые в матче третьего круга выиграли у Алексы Гуарачи (Чили) и Николь Меликар (США).

Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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