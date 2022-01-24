Звонарёва и Кужмова уступили в третьем круге Australian Open в парном разряде

Россиянка Вера Звонарёва и словацкая теннисистка Виктория Кужмова в матче третьего круга Australian Open в парном разряде играли с японскими спортсменками Суко Аоямой и Эной Шибахарой. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Шоукорт 3». Матч продолжался 2 часа 8 минут и завершился победой представительниц Японии со счётом 1:6, 7:5, 6:3.

В следующем круге турнира Аояма и Шибахара сыграют с парой Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США), которые в матче третьего круга выиграли у Алексы Гуарачи (Чили) и Николь Меликар (США).

Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.