«Это так скучно». Даниил Медведев раскритиковал стиль игры соперника в ходе матча AO

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев остался не в восторге от стиля игры своего соперника по четвёртому кругу Australian Open, американца Максима Кресси, занимающего 70-е место в рейтинге ATP. Кресси часто применяет тактику «подача — выход к сетке».

«Это так скучно», — сказал Медведев в ходе матча.

На момент публикации новости спортсмены играют четвёртый сет. Первые две партии выиграл Медведев (6:2, 7:6 (7:4)), третья осталась за Кресси (7:6 (7:4)).

В первом круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года Даниил Медведев победил представителя Швейцарии Генри Лааксонена, во втором сломил сопротивление австралийца Ника Кирьоса, а в третьем расправился с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.