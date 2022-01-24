Медведев — в 1/4 финала Australian Open! Но американский «сеточник» заставил его психовать

Чемпион US Open Даниил Медведев пробился в 1/4 финала Australian Open – 2022. Он справился с удушающей жарой, установившейся в Мельбурне, и с неприятным стилем игры, который ему противопоставил соперник – американский «сеточник» Максим Кресси. Даниил сражался 3,5 часа, психовал, но добился успеха.

В воскресенье на кортах Мельбурна грянула сенсация. Выбыл из борьбы 3-й номер посева Александр Зверев, которого считали одним из главных претендентов на титул. Немца в трёх сетах переиграл Денис Шаповалов. Таким образом, самым высоко сеянным теннисистом в верхней части сетки стал Рафаэль Надаль (6), который в 4-м круге тоже в трёх партиях справился с обидчиком Аслана Карацева – французом Адрианом Маннарино.

Из российских теннисистов в одиночных сетках – мужской и женской – во вторую неделю пробился лишь один Даниил Медведев (2). На пути к 4-му кругу чемпион US Open отдал соперникам всего сет. Произошло это в поединке 1/32 финала с австралийцем Ником Кирьосом. А вот следующая встреча – с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом – превратилась для Даниила едва ли не в лёгкую прогулку. Отметим, что Медведеву пока по сетке так и не достался соперник, входящий в число 32 сеяных. Ботик на данный момент является 57-й ракеткой мира, а оппонент по 4-му кругу – американец французского происхождения Максим Кресси – и вовсе 70-й.

Надо отметить, что 24-летний Кресси, который в начале декабря занимал 112-е место в рейтинге ATP, попал в число участников Australian Open лишь после серии отказов других теннисистов. А новый сезон Максим начал очень бодро – он прошёл через квалификацию в основную сетку турнира ATP-250 в Мельбурне и там, справившись с Опелкой и Димитровым, уступил лишь в финале Рафаэлю Надалю. По спецприглашению Кресси сыграл и в основе Сиднея, где добрался до 1/4 финала и проиграл британцу Даниэлю Эвансу. Благодаря этому ударному началу сезона Максим стартовал в первом турнире «Большого шлема» в году, будучи 70-й ракеткой мира, что является его персональным рекордом. А дойдя до 4-го круга Australian Open, американец практически гарантировал себе попадание в топ-60.

У Кресси необычный для современного тенниса стиль игры «подача – выход к сетке». Это очень энергозатратная манера ведения матча, требующая отличной физической подготовки и главное – предельной концентрации. В таком ритме не получаются длинные розыгрыши – подающий либо быстро выигрывает очко, добежав к сетке, либо теряет преимущество за счёт обводящего удара соперника. Перед матчем большинство экспертов сходилось во мнении, что Медведеву не составит большого труда справиться с такой игрой соперника. «Кресси играет необычно. Сейчас мало кто выходит к сетке часто. Это хороший игрок, но Даня умеет играть с такими теннисистами. И матч с Кирьосом это показал. Но не надо забывать, что и самому нужно быть в оптимальном состоянии. А мы все живые люди, в нынешних условиях пандемии надо быть очень осторожными. Я бы предостерёг от шапкозакидательства. Но я знаю Даню, его тренера. Чего-чего, а шапкозакидательства не будет точно», — сказал в интервью «Чемпионату» заслуженный тренер России Борис Собкин.

С первых же минут матча Кресси стал играть в своём стиле, при этом действовал нестабильно. Потрясающие по чистоте исполнения короткие розыгрыши чередовались с нелепыми ошибками. Даниил получил первые шансы уже в 3-м гейме и со второго брейк-пойнта взял подачу соперника – 2:1. Отметим, что матч проходил в середине дня в условиях 33-градусной жары и страшной духоты. Короткие розыгрыши хоть и рвали ритм матча, но при этом и сокращали его продолжительность, а, следовательно, и время нахождения теннисистов на этом солнцепёке. В 7-м гейме Даниил сделал ещё один брейк и довёл партию до победы – 6:2 за 36 минут. Стоит добавить, что за партию типичный «сеточник» Кресси вышел к сетке 26 раз и в 14 случаях этот поход вперёд принёс ему успех. У Медведева по выходам вперёд показатели заметно скромнее – 1/2.

Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Во втором сете Максим стабилизировал свою игру на подаче, меньше ошибался и в итоге ни разу не подпустил Медведева к брейк-пойнтам. А вот россиянин под конец партии чуть расслабился, допустил пару ошибок, и его соперник впервые за весь матч получил брейк-пойнт, который стал и сетболом. В этот момент Кресси рискнул, вышел к сетке, но Даниил был начеку и обвёл американца вдоль троса. В итоге дело дошло до тай-брейка, где Медведев сыграл увереннее – 7:6 (7:4).

Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

В условиях удушающей жары никто из теннисистов не хотел рисковать и форсировать события. Оба акцентировали своё внимание на собственной подаче, а на чужой лишь пытались ловить соперника на ошибках. Но за всю партию дело ни разу не дошло не то что до брейк-пойнта, а даже до счёта «ровно». При 3:2 на переходе к Даниилу пришёл физиотерапевт, который массировал ему поясницу. А через четыре гейма такую процедуру провели и Кресси. Снова партия завершилась тай-брейком, Медведев повёл с мини-брейком. Однако Максим тут же стал действовать активнее и рискованнее, россиянин же к этому не был готов и упустил преимущество, а затем и весь сет – 7:6 (7:4) в пользу американца. Так Даниил потерял на турнире ещё одну партию. Отметим, что Кресси к 4-му сету улучшил показатели успешности игры у сетки до 70%.

В 4-й партии затяжным получился 3-й гейм на подаче Кресси. 6 раз было ровно, Даниил даже заработал брейк-пойнт, но его не реализовал. Медведев стал жаловаться судье на вышке, что тот позволяет сопернику затягивать игру и не вовремя включает секундомер, отсчитывающий 25 секунд перед подачей. Брейка россиянин так и не добился, но смог выплеснуть накопившиеся негативные эмоции и продолжить борьбу. Матч к тому времени достиг отметки 3 часа, и американец уже заставил Даниила психовать. Всё чаще и чаще россиянин стал разговаривать то ли с собой, то ли со зрителями, говоря специально по-английски, чтобы им было понятно. «Это так скучно», — комментировал россиянин стиль «подача – выход к сетке», демонстрируемый соперником. «Просто невероятно, как ему повезло. Я никогда не видел ничего подобного за всю свою жизнь». Так или иначе, Даниил с огромным трудом всё же добился брейка в 11-м гейме и чётко подал на матч. 6:2, 7:6, 6:7, 7:5 за 3 часа 27 минут.

Вот так Даниил Медведев справился с очередным соперником, несмотря на его необычный стиль игры, и вышел в 1/4 финала. Это его шестое попадание в восьмёрку сильнейших на турнире «Большого шлема» и второе подряд на Australian Open. Ещё раз Даниил был в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» (2021) и трижды на US Open (2019-2021). Дальше россиянину играть с победителем пары канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, с которым у Медведева комфортный счёт личных встреч – по 3-0. Четвертьфинал пройдёт в среду, 26 января.