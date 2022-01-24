Даниил Медведев — о Кресси: просто невероятно, как ему везёт. Никогда такого не видел

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказал мнение, что его сопернику по четвёртому кругу Australian Open, американцу Максиму Кресси невероятно везёт.

«Просто невероятно, как ему везёт. За всю свою жизнь никогда такого не видел», — выкрикнул Медведев в одном из геймов в четвёртом сете, когда Кресси удачно подал со второй подачи.

На момент публикации новости спортсмены играют четвёртый сет. Первые две партии выиграл Медведев (6:2, 7:6 (7:4)), третья осталась за Кресси (7:6 (7:4)).

В первом круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года Даниил Медведев победил представителя Швейцарии Генри Лааксонена, во втором сломил сопротивление австралийца Ника Кирьоса, а в третьем расправился с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.