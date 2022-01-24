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Даниил Медведев в шестой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Даниил Медведев в шестой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
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Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, обыграв американца Максима Кресси (70-е место в мировом рейтинге) в четвёртом круге Australian Open, в шестой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Медведев во второй раз подряд вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Ещё раз Даниил был в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» (2021) и трижды на Открытом чемпионате США (2019-2021).

В четвертьфинале Даниил Медведев сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В первом круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года Медведев победил представителя Швейцарии Генри Лааксонена, во втором сломил сопротивление австралийца Ника Кирьоса, а в третьем расправился с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

Турнирная сетка
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