Даниил Медведев в шестой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
Поделиться
Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, обыграв американца Максима Кресси (70-е место в мировом рейтинге) в четвёртом круге Australian Open, в шестой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Медведев во второй раз подряд вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Ещё раз Даниил был в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» (2021) и трижды на Открытом чемпионате США (2019-2021).
В четвертьфинале Даниил Медведев сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В первом круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года Медведев победил представителя Швейцарии Генри Лааксонена, во втором сломил сопротивление австралийца Ника Кирьоса, а в третьем расправился с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.
Комментарии
- 24 января 2022
-
12:04
-
11:59
-
11:54
-
11:48
-
11:14
-
11:11
-
10:58
-
10:55
-
10:50
-
10:32
-
10:21
-
10:08
-
10:03
-
10:00
-
09:40
-
09:29
-
08:59
-
07:18
-
06:25
-
06:22
-
02:00
- 23 января 2022
-
23:56
-
23:20
-
22:44
-
22:18
-
21:46
-
17:23
-
16:51
-
15:17
-
14:11
-
14:08
-
13:32
-
13:14
-
13:10
-
12:40
Партнерский контент