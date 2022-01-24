Тарпищев объяснил, почему Медведеву было трудно играть с Кресси на Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе российского теннисиста Даниила Медведева в матче 4-го круга Australian Open с американцем Максимом Кресси. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.
«Обычно раньше многие так играли: когда были деревянные ракетки и быстрые корты на траве — это всегда хорошая подача и игра у сетки. Соперник здорово подавал: очень тяжело было привыкнуть ко второй подаче под 200 км/ч. Даня исторически далеко принимает, и, как следствие, длинный полёт мяча позволял Кресси добегать до сетки и играть с лёта. Получились качели.
Результат матча зависел от того, кто быстрее подсядет: либо Даня начнёт хуже принимать, либо Кресси даст варианты на своей подаче. Всё же играли больше трёх часов — не могла не сказаться усталость. Если сравниваем с другими матчами Дани, то сегодняшний не выглядел зрелищно. Но на это есть причины. Хорошо, что Медведев выдержал нервотрёпку и дожал его», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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