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Синнер в трёх сетах обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал Australian Open

Синнер в трёх сетах обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал Australian Open
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал Australian Open. В матче третьего круга он обыграл австралийца Алекса де Минора. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. 10-я ракетка мира Синнер выполнил девять подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из восьми.

Следующим соперником Синнера будет победитель матча Тейлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович. Он не сумел выступить на соревнованиях, так как ему аннулировали визу.

Australian Open (м). 4-й круг
24 января 2022, понедельник. 09:15 МСК
Алекс де Минор
42
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		3 4    
7 7 		6 6    
             
Янник Синнер
10
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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