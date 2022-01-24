Синнер в трёх сетах обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал Australian Open. В матче третьего круга он обыграл австралийца Алекса де Минора. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. 10-я ракетка мира Синнер выполнил девять подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из восьми.



Следующим соперником Синнера будет победитель матча Тейлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович. Он не сумел выступить на соревнованиях, так как ему аннулировали визу.