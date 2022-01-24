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«Он выглядел как динозавр!» Джон Макинрой о сопернике Даниила Медведева на Australian Open

«Он выглядел как динозавр!» Джон Макинрой о сопернике Даниила Медведева на Australian Open
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Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой поделился мнением об американце Максиме Кресси, который проиграл россиянину Даниилу Медведеву в четвёртом раунде Australian Open. Кресси часто использовал тактику «подача — выход к сетке».

«Я не могу поверить, что увидел игру serve & volley здесь, на Australian Open! Такие действия Кресси были обычным явлением для тех времён, когда играл я. Но сейчас он выглядел как динозавр! Поэтому Даниил и испытал такие проблемы.

Кресси относится к тому типу игроков, когда ты смотришь на сетку турнира и понимаешь, что не хочешь с ним играть. Как правильно заметил Тим, Кресси забрал мяч с ракетки Медведева и не давал россиянину того ритма, который был ему нужен. Я прекрасно понимаю Медведева», — сказал Макинрой в эфире Eurosport.

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