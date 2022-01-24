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Даниил Медведев объяснил, почему выразил недовольство выбором корта для его матчей на AO

Даниил Медведев объяснил, почему выразил недовольство выбором корта для его матчей на AO
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему проявил недовольство тем, что и в третьем, и в четвёртом круге его матч поставили на вторую по значимости «Маргарет Корт Арену», а не на «Род Лэйвер Арену», главный корт Australian Open.

«Играть с Максимом (Кресси. — Прим. «Чемпионата») было бы легче на «Роде Лэйвере». Там больше места. Когда играешь на корте меньшего размера, сложнее играть с тем, кто применяет тактику «подача — выход к сетке». То же самое и на Уимблдоне.

Может, мне надо всё время просить об этом, не знаю. Но я не хочу быть тем парнем, который каждый раз о чём-то просит. Поставьте меня на «Рода Лэйвера», или я буду не рад», — сказал Даниил Медведев на пресс-конференции.

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