Беккер дал совет чемпионке US Open Радукану, которая провалила Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер поделился мнением о неудачном выступлении британки Эммы Радукану на Australian Open. Чемпионка US Open не смогла преодолеть второй круг турнира, уступив 98-й ракетке мира Данке Ковинич со счётом 4:6, 6:4, 3:6.
«Я остаюсь большим фанатом Эммы Радукану. И я по-прежнему верен, что в долгосрочной перспективе у неё есть всё, чтобы стать многократной победительницей турниров «Большого шлема». Её подготовка к Открытому чемпионату Австралии была нарушена. После поражения она намекала, что вернётся и будет тренироваться более активно.
Я думаю, что ей нужно играть больше турниров. Стоит сделать более насыщенный календарь, регистрироваться на все турниры, включая более мелкие. Стоит забыть о том, как она выиграла US Open. Важно понять, что игровую практику ничем не заменить», — написал Беккер в своей колонке на Daily Mail.
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