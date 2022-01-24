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Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала Australian Open, сделав 15 двойных ошибок

Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала Australian Open, сделав 15 двойных ошибок
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал. В 1/8 финала она проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 7:5, 2:6, 6:7 (7:10). Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.

Вторая ракетка мира 7 раз подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка. Арина активно выиграла 36 очков и сделала 46 невынужденных ошибок. У Кайи 30 виннеров и 30 неточностей.

За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2022 года Канепи поспорит с Игой Свёнтек (7) из Польши.

В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака, обыгравшая в финале американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 4-й круг
24 января 2022, понедельник. 13:45 МСК
Кайя Канепи
115
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7 10
7 		2 6 7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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