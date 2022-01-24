Медведев назвал причину эмоциональных всплесков в матче с Кресси на Australian Open — 2022

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев объяснил, почему допускал выплески эмоций в матче с американцем Максимом Кресси в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Медведев одержал победу со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.
«Это была сознательная психологическая атака? Ну, сознательной она точно не была. На самом деле, если уж быть совсем честным — долго объяснять, но можно сказать, что встал не с той ноги. Бывают такие дни, когда всё немного бесит. Что хорошо — года три или пять лет назад, мне кажется, я бы из-за этого намного хуже играл, кидал бы по всему корту ракетки и не хотел бы играть в теннис. Да, сегодня были эмоциональные всплески, но они не помешали показывать хороший теннис. Плюс удалось победить.
На самом деле мне кажется, что тактически я почти всё в матче делал правильно, за исключением каких-то мелких моментов. Допустим, на тай-брейке третьего сета я совершенно не ожидал, что он начнёт справа вдруг резко принимать в корт. Оглядываясь назад, понимаю, что в этот момент надо было подать под лево, чего я не делал весь матч, потому что он ошибался справа. Но это уже такие детали. Он тоже крутой теннисист, поэтому в важные моменты собирался и менял игру», — сказал Медведев на YouTube-канале Eurosport.
- 24 января 2022
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