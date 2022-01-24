Кузнецова: всякий раз, прилетая в столицу моей России, сдерживаю желание пропеть Пушкина

Экс вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в «Инстаграме» пост о своём отношении к Москве.

«Москва! Как много в этом звуке для сердца русского дано!». Всякий раз, спускаясь по трапу самолёта в столице моей России, сдерживаю желание пропеть эти строки, наполненные любовью и просьбой принять меня в свои мегаполисные объятья навсегда!

Публикация доступна в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.

Эти до души трогательные строки из романа А. С. Пушкина стали мне очень близки с того момента, как я почувствовала необходимость. P.S: Продолжение следует. Вернуться жить в Россию», — подписала Кузнецова фото.

Напомним, 36-летняя Кузнецова досрочно завершила сезон-2021 и отказалась от участия в австралийской части 2022 года.