Кузнецова: всякий раз, прилетая в столицу моей России, сдерживаю желание пропеть Пушкина
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Экс вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в «Инстаграме» пост о своём отношении к Москве.
«Москва! Как много в этом звуке для сердца русского дано!». Всякий раз, спускаясь по трапу самолёта в столице моей России, сдерживаю желание пропеть эти строки, наполненные любовью и просьбой принять меня в свои мегаполисные объятья навсегда!
Публикация доступна в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.
Эти до души трогательные строки из романа А. С. Пушкина стали мне очень близки с того момента, как я почувствовала необходимость. P.S: Продолжение следует. Вернуться жить в Россию», — подписала Кузнецова фото.
Напомним, 36-летняя Кузнецова досрочно завершила сезон-2021 и отказалась от участия в австралийской части 2022 года.
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