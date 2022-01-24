Борис Беккер: сейчас для меня главные фавориты Australian Open — Надаль и Медведев

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился мыслями о фаворитах Открытого чемпионата Австралии – 2022.

«Сейчас для меня главными фаворитами Australian Open являются Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Что мне больше всего нравится, так это испанец и его путь по турниру», — приводит слова Беккера Eurosport.de.

За право выйти в полуфинал Australian Open – 2022 Медведев (2) сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9), а Надаль (6) – с ещё одним канадцем Денисом Шаповаловым (14).

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.