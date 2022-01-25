Рафаэль Надаль — о матче с Шаповаловым: думал о том, как выжить

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, в тяжелейшем четвертьфинале Australian Open одолевший сопротивление Дениса Шаповалова, рассказал о болевых ощущениях в желудке во время поединка.

«В тот момент я думал о том, как выжить. И только с помощью медикаментов смог вернуться в игру. Я чувствовал себя всё хуже по ходу матчу. Я был в неплохой физической кондиции перед матчем, но в четвёртом сете стало особенно тяжело.

Без подачи выиграть многие розыгрыши было просто невозможно для меня. Выиграть лёгкие очки с подачи было очень важно сегодня. Я понимал, что забрать подачу соперника не удастся много раз, поэтому своя игра в этом компоненте была важна. У него непростая подача, даже вторая.

Постараюсь восстановиться к полуфиналу. Оба мои потенциальные соперники хороши. Постараюсь насладиться моментом. Может быть, я послезавтра потренируюсь, но пока не могу ничего конкретного сказать. В любом случае для меня очень много прекрасного случилось здесь, в Австралии, за последние три недели», — сказал Надаль в эфире Eurosport.