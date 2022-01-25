Рафаэль Надаль: сегодня очень важно отдохнуть. Мне уже не 21 год

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в тяжёлом пятисетовом матче обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова – 3:2 (6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3). Длительность поединка составила 4 часа 10 минут.
«Я был полностью разрушен после второго сета. Был тяжёлый день, жарко. Я к такому не был готов. Вначале всё шло хорошо. Сложно играть против такого соперника, как Денис. У меня были шансы и в первом, и во втором сете, и я ими воспользовался. А дальше усталость обрушилась на меня, как и боль в желудке. Таблетки несколько избавили меня от неё, но не окончательно.
Сегодня очень важно отдохнуть. Мне уже не 21 год. Но мне кажется, что достаточно неплохо себя чувствую физически. И всё же игровые условия тут не самые лучшие в последние недели. Тем не менее надеюсь, что ещё сыграю здесь на хорошем уровне», — сказал Надаль на корте сразу после матча.
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