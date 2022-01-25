Рафаэль Надаль: мы пишем историю со всеми болячками, что у меня есть

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль пожаловался на самочувствие во время матча четвертьфинала Australian Open с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

«Я не очень хорошо почувствовал себя, ощущал боли в желудке. Уходил под трибуны, где измерили давление. С ним всё было в порядке. Таблетки несколько избавили меня от боли, но не совсем.

Что мне сказать про бесконечные травмы… Мы пишем историю со всеми болячками, что у меня есть. Ещё пару месяцев назад мы с командой не знали, смогу ли я сыграть в Австралии. Но вот я перед вами, и очень рад этому», — сказал Надаль на корте сразу после матча.

Надаль в тяжёлом пятисетовом матче обыграл Шаповалова со счётом 3:2 (6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3). Длительность поединка составила 4 часа 10 минут.

Стоит отметить, что в начале января 2022 года Надаль одержал победу на турнире ATP-250, проходившем в Мельбурне. В финале он одолел сопротивление американца Максима Кресси — 2:0 (7:6 (8:6), 6:3). Напомним, в матче 1/8 финала Australian Open Даниил Медведев обыграл Кресси со счётом 3:1 (6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 27 минут.