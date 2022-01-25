Надаль отреагировал на слова Шаповалова об особом статусе Рафаэля

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал слова канадца Дениса Шаповалова об особом статусе соперника.
Шаповалов в ходе четвертьфинала Australian Open с Надалем заявил, что судьи, обслуживавшие матч, продажные, поскольку испанец, по его мнению, неоправданно затягивал время, а они на это не реагировали. Канадец, отвечая на вопрос на пресс-конференции, считает ли он, что к Рафаэлю относятся по-особому, заявил: «Конечно, сто процентов. Во всех остальных матчах, которые я провёл, темп был очень быстр, потому что судьи следили за часами после каждого розыгрыша очка».
«Я действительно верю, что всегда думают, что топ-игроки пользуются более серьёзными преимуществами. Честно говоря, на корте это не так. Я никогда не чувствовал, что у меня есть какие-либо преимущества на корте. Искренне считаю, что он (Шаповалов. — Прим. «Чемпионата») неправ в данном случае», — ответил Надаль на пресс-конференции.
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