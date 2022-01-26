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Стефанос Циципас вышел в полуфинал Australian Open и может сыграть с Даниилом Медведевым

Стефанос Циципас вышел в полуфинал Australian Open и может сыграть с Даниилом Медведевым
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в полуфинал, уверенно обыграв итальянца Янника Синнера (11) со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Стефанос 4 раза подал навылет, активно выиграл 30 очков и допустил 28 невынужденных ошибок. На счету его соперника 4 эйса, 18 виннеров и 22 неточности.

За выход в финал Циципас поспорит либо с россиянином Даниилом Медведевым (2), либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9). Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1/4 финала
26 января 2022, среда. 08:40 МСК
Янник Синнер
10
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2    
6 		6 6    
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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