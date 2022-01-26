Стефанос Циципас вышел в полуфинал Australian Open и может сыграть с Даниилом Медведевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в полуфинал, уверенно обыграв итальянца Янника Синнера (11) со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Стефанос 4 раза подал навылет, активно выиграл 30 очков и допустил 28 невынужденных ошибок. На счету его соперника 4 эйса, 18 виннеров и 22 неточности.

За выход в финал Циципас поспорит либо с россиянином Даниилом Медведевым (2), либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9). Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.