Младенович и Додиг вышли в финал Australian Open в миксте

Французская теннисистка Кристина Младенович и её хорватский напарник Иван Додиг вышли в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в миксте, который проходит в Мельбурне.

В полуфинале финала теннисисты, посеянные на турнире под пятым номером, обыграли ещё один интернациональный дуэт в составе китаянки Чжан Шуай и австралийца Джона Пирса (второй номер посева) со счётом 1:6, 7:5, 10:2. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

В финале Младенович и Додиг сыграют с победителями встречи Люция Градецка (Чехия)/Гонсало Эскобар (Эквадор) — Джейми Форлис/Джэйсон Каблер (Австралия), которая начнётся в 13:30 мск.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом в $ 54 млн завершится 30 января.