Судья на вышке матча Медведев — Оже-Альяссим поймал мяч. Видео

Судья на вышке четвертьфинального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом Дамьен Дюмусуа невозмутимо поймал мяч, прилетевший в него после одного из розыгрышей.
Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису победитель этой встречи встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, переигравшим итальянца Янника Синнера (6:3, 6:4, 6:2) в другом четвертьфинале.
На Australian Open 2019 и 2021 годов Стефанос дошёл до полуфинала, на Открытом чемпионате Франции 2020 года также остановился на стадии полуфинала, а в 2021-м проиграл в финале.
Турнир завершится 30 января. Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.
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