Даниил Медведев лишь однажды в карьере победил в матче, в котором уступал 0-2 по сетам

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев лишь однажды в карьере победил в матче, в котором уступал 0-2 по сетам. Это было на Уимблдоне 2021 года, где Медведев победил хорвата Марина Чилича со счётом 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

На момент публикации новости Медведев уступает 0-2 по сетам канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинале Australian Open. Таким образом, Медведеву необходимо взять три сета подряд, чтобы выйти в полуфинал Australian Open.

Вчера, 25 января, состоялись два четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах победил Дениса Шаповалова из Канады, а итальянец Маттео Берреттини также в пяти сетах одолел француза Гаэля Монфиса. Сегодня, 26 января, грек Стефанос Циципас в трёх сетах победил итальянца Янника Синнера.