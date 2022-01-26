Оже-Альяссим лишь раз проиграл матч, ведя 2-0 по сетам. Его соперником был россиянин

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под девятым номером, в четвертьфинале встречается с россиянином Даниилом Медведевым (2). Феликс выиграл два первых сета — 7:6 (7:4), 6:3.Следующие две партии остались за второй ракеткой мира — 7:6 (7:2), 7:5.

Оже-Альяссим выиграл 10 матчей из 11, в которых взял первые два сета. Единственное такое поражение он потерпел от Аслана Карацева на прошлогоднем Australian Open.

Победитель матча Медведев — Оже-Альяссим в полуфинале сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом, получившим четвёртый номер посева.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.